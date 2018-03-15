GIRONDE : RN 230 / Rocade de Bordeaux - Fermeture du pont François Mitterrand (communes de Bouliac et Bègles)

En raison des travaux de modification de la signalisation de la rocade intérieure RN 230, sur les communes de Bouliac et Bègles, le pont François Mitterrand sera fermé à la circulation, dans le sens intérieur entre les échangeurs 22 (La Souys) et 21 (Franck), les nuits du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018 de 21h à 6h (sauf intempéries).

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront invités à rejoindre la rocade dans le sens extérieur via le pont d’Aquitaine.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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