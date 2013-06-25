GIRONDE - RN 230 : Prolongation des travaux de pose de glissières béton - commune de Lormont

La durée des travaux de réalisation de glissières béton au droit du chantier d’écrans acoustiques sur la RN 230, sens extérieur au nord de l’échangeur 26, est prorogée :

chaque nuit 21h à 6h : du lundi 24 juin au mercredi 26 juin à 6h Fermeture des bretelles d’entrée 1 et 2 de l’échangeur 26 sur la RN 230 ; Neutralisation des voies de droite et médiane de la RN 230.



Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.