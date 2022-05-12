GIRONDE : RN 10 – Travaux de renouvellement de la couche de roulement

Pour garantir la sécurité et le confort des usagers, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) réalise des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RN10 sur le territoire des communes de Peujard et Virsac.

Des travaux complémentaires, nécessaires pour garantir la pérennité des ouvrages, imposent le maintien du basculement de la circulation sur une demi-chaussée en journée, ce qui peut entraîner des phénomènes de congestion en amont de la section concernée.

Les entreprises et les équipes de la DIRA font le maximum pour une réouverture des voies de circulation en journée à compter du jeudi 12 mai à 6h.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr.