Gironde RN 10 Saint André de Cubzac/Poitiers : Déviation par l’A10 du transit des poids-lourds de plus de 7,5 t

RN 10 entre Saint-André-de-Cubzac et Poitiers

Déviation par A10 du transit des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes

pendant la réparation d’un pont de la RN 10

Les travaux de réparation du pont permettant à la RN 10 de franchir la RD 939 au droit de l’agglomération d’Angoulême (commune de Saint-Yriex-sur-Charente) dans le département de la Charente nécessitent de libérer la chaussée concernée de toute circulation pendant 4,5 jours.

Faute de déviations locales suffisantes pour accueillir le trafic de la RN 10 dans ce secteur, les usagers du sens Bordeaux/Poitiers doivent circuler sur la chaussée opposée (affectée en temps ordinaire au sens Poitiers/Bordeaux) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation pendant la durée de l’intervention.

La réduction de la capacité de la RN 10 de 2x2 voies à 2x1 voie est insuffisante pour écouler le fort trafic dans ce secteur (47 000 véhicules/jour), avec une sécurité suffisante pour les usagers. Les poids-lourds constituent une part déterminante de ce trafic (10 500 véhicules/jours).

Aussi, une déviation est mise en place du dimanche 22 août 2010 à 22h00 jusqu’au vendredi 27 août 2010 à 12h00, Elle oriente par l’autoroute A 10 les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes en transit entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac.

La circulation de ces poids-lourds en transit sur cette section de la RN 10 est interdite pendant cette même période, dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde.

Ne sont pas concernés par ces mesures les poids-lourds qui effectuent des livraisons entre Poitiers et Bordeaux par la RN 10, ni les transporteurs locaux, ni les véhicules en transit entre Bordeaux et Limoges.

Plan de la déviation

Plan de la déviation des poids-lourds de plus de 7,5t par l'A10

Télécharger le

Télécharger le