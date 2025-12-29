GIRONDE : Remise en circulation totale de l’autoroute A63 à hauteur de l’échangeur n°24 de Cestas

La circulation sur l’autoroute A63 a été entièrement rétablie ce matin à partir de 6h00. Les deux voies sont désormais ouvertes dans les deux sens, entre Bordeaux et Bayonne.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, Étienne Guyot, salue l’engagement et la réactivité des équipes de la Direction interdépartementale des routes Atlantiques (DIRA), ainsi que des entreprises mobilisées, qui sont intervenues dès la fin du blocage agricole vendredi après-midi afin d’assurer la sécurisation et la remise en état des infrastructures.

Il adresse également ses remerciements aux forces de sécurité intérieure et à l’ensemble des services engagés pour leur professionnalisme tout au long de l’événement, ainsi qu’aux usagers pour leur patience et leur compréhension.

Les automobilistes sont invités à demeurer attentifs, à respecter la limitation de vitesse encore en place et à anticiper leurs déplacements en se tenant informés des conditions de circulation.

En cette période de chassé-croisé en conditions hivernales, le préfet Étienne GUYOT en appelle plus généralement à la prudence sur les routes et incite les usagers à adapter leur vitesse et à s’informer sur les conditions de trafic sur https://www.gironde.fr/deplacements/inforoutes ou https://www.vinci-autoroutes.com/fr/.