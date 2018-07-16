GIRONDE : Régulation des accès à la rocade bordelaise

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va progressivement mettre en place à partir du mois de juillet un dispositif de régulation des accès à la rocade bordelaise. L’objectif est de permettre une plus grande fluidité du trafic aux heures de pointe sur cet axe dont elle assure l’exploitation.

Cette opération s’inscrit dans le programme de gestion dynamique du trafic de la rocade bordelaise et de ses principales pénétrantes (A62, A63, A10, RN89), dit ALIENOR II. Le montant des travaux est estimé à 1,5 M€ cofinancés par l’État (40 %), Bordeaux Métropole (40 %) et le Conseil Départemental de la Gironde (20 %) dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020.

De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse.

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Pour mieux comprendre la régulation des accès, découvrez l’animation ci-dessous (pour démarrer la vidéo, cliquer sur l’image) :

Alternative de la vidéo - voir la transcription ci-dessous.

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