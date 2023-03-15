GIRONDE : prolongement des fermetures de bretelles échangeurs 6 et 7
Suite aux mauvaises conditions météorologiques, des fermetures de bretelles dans les échangeurs 6 et 7 sont prolongées :
- la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 7 en rocade intérieure est prolongée jusqu’au jeudi 16/03 à 06h00 ;
- la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 6 en rocade extérieure est prolongée jusqu’à jeudi 23/03 à 06h00 ;
- la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 7 en rocade extérieure est prolongée jusqu’à jeudi 23/03 à 06h00.
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