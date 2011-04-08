Gironde : Pont d’Aquitaine : nettoyage du pont - Fermeture du pont à la circulation

Le système d’évacuation des eaux de pluie du pont d’Aquitaine doit être régulièrement nettoyé avec des engins d’hydrocurage à fortes capacités. Ces interventions nécessitent de fermer le pont ainsi que ses pistes cyclables, pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants.

Le pont d’Aquitaine et ses deux pistes cyclables seront fermés à la circulation dans les deux sens de circulation dans la nuit du mercredi 13 avril 2011 à 21 heures au jeudi 14 avril 2011 à 6 heures.

Dans le cas où les conditions météorologiques seraient défavorables à cette intervention, les travaux et les fermetures auront lieu dans la nuit du jeudi 14 avril 2011 à 21 heures au vendredi 15 avril 2011 à 6 heures.

Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination. Ils auront confirmation de la date de fermeture sur les panneaux à messages variables implantés de la rocade.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

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