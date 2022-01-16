GIRONDE : Pic de pollution - réduction de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur certains axes en Gironde
Au regard des informations transmises par Atmo Nouvelle-Aquitaine et compte tenu du déclenchement de la procédure d’alerte pollution aux particules fines, la préfète de la Gironde, Fabienne BUCCIO, a pris un arrêté qui réduit la vitesse maximale autorisée des véhicules sur certaines voies en Gironde, de 20 km/h sans toutefois descendre au-dessous de 70 km/h.
Les vitesses sont donc limitées à :
- 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;
- 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;
- 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h ou 80 km/h.
Cette limitation est effective immédiatement et jusqu’à la fin de l’épisode de pollution. Une information est délivrée aux automobilistes par l’intermédiaire des panneaux à message variable. Les forces de l’ordre effectueront des contrôles de vitesse pour veiller à la bonne application de cette mesure.
De manière générale, la préfète recommande aux populations vulnérables et sensibles de :
- limiter autant que possible les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe ;
- limiter la pratique d’activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’à
l’intérieur ;
- en cas de symptômes ou d’inquiétude, il est recommandé de prendre conseil auprès de
son pharmacien ou de consulter son médecin.
Ces recommandations sont disponibles dans leur intégralité sur le site : www.atmo-nouvelleaquitaine.org
Sur le même sujet
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 20/05 à 21h au 21/05 à 6h, et du 21/05 à 21h au 22/05 à 6h
19 mai 2026