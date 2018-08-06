GIRONDE : Pic de pollution
Au regard des informations transmises par Atmo Nouvelle-Aquitaine et compte tenu du déclenchement de la procédure d’alerte à l’ozone, le préfet de la Gironde Didier LALLEMENT a pris un arrêté qui réduit de 20km/h les vitesses maximales autorisées sur certains axes du département.
Cette limitation sera effective à partir de ce dimanche 5 août 2018 à 17h et jusqu’à la fin de l’épisode de pollution. Elle s’appliquera à tous les véhicules à moteur, sur toutes les sections où la vitesse est habituellement égale ou supérieure à 70 km/h sur l’ensemble de la rocade bordelaise et sur l’A62, l’A63, l’A10 et la RN89.
Une information sera délivrée aux automobilistes par l’intermédiaire des panneaux à message variable. Les forces de l’ordre effectueront des contrôles de vitesse pour veiller à la bonne application de cette mesure.
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