GIRONDE : Mise en service d’une voie réservée aux transports collectifs (VRTC) sur la rocade de Bordeaux

Une nouvelle voie réservée aux transports collectifs va être mise en service lundi 4 novembre, entre les échangeurs 12 et 13 de la rocade de Bordeaux dans les deux sens.

Cet aménagement est réservé pour la nouvelle ligne de bus « Corol 39 », qui vise à améliorer la desserte de la zone aéroportuaire en reliant notamment la gare SNCF de Pessac-Alouette et le tram A au Haillan.

L’État - direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique - s’est engagé dès 2014 dans une réflexion sur l’aménagement de voies réservées prioritairement aux services réguliers de transport collectif sur la rocade bordelaise.

Ces études ont permis d’adapter le projet de mise à 2x3 voies de la rocade en intégrant la possibilité de créer une voie réservée en lieu et place de l’actuelle bande d’arrêt d’urgence (BAU), par simple adaptation de la signalisation horizontale et verticale.

Annexe

La mise en service de cet aménagement est une première sur le réseau routier national de la métropole bordelaise et répond à une forte attente d’optimisation des infrastructures routières.

Le montant de l’opération s’élève à 225 k€, et est cofinancé par l’État (50 %) et Bordeaux-Métropole (50 %).

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