GIRONDE : mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux - prolongation fermeture en sens intérieur de l’échangeur 5
Suite à des aléas techniques sur le chantier de réalisation du giratoire à hauteur de l’échangeur 5 (Bruges), la fermeture de la bretelle d’entrée en sens intérieur est prolongée d’une semaine jusqu’au 7 avril, au plus tard.
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