Gironde : Incident sur la rocade bordelaise

En fin de matinée, un poids lourds espagnol qui zigzaguait dans le sens intérieur de la rocade de Bordeaux, entre l’échangeur 14 et 15, a percuté plusieurs véhicules, sans faire de victime. Il tentait d’échapper à un contrôle de police.
Pour immobiliser ce poids lourds qui constituait un danger sérieux pour les usagers de la route, les agents de police ont fait usage des armes à feu à hauteur du moteur et des pneus.
Le conducteur légèrement blessé a été interpellé et les opérations de contrôle sont en cours.
La rocade bordelaise est pour l’heure fermée à la circulation dans le sens intérieur entre l’échangeur 14 et 15.

Pour plus de renseignements : Capitaine BOUTIN – Officier de permanence à la Direction Zonale des CRS : 06 33 19 15 26

Télécharger le

Communique de presse pdf - 80.3 kio

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

Décès d’un agent en intervention

  • Accident de la route

24 mai 2023

Un véhicule de la DIRA percuté sur l’A660

  • Accident de la route

25 avril 2022

GIRONDE : Lancement de la campagne de sécurité des agents des routes

Action de sensibilisation à destination des chauffeurs poids-lourds, le mardi 28 septembre 2021 de 10h00 à 16h00 sur l’aire de Cestas Ouest (A63).

  • Accident de la route

27 septembre 2021

6 septembre 2013 : Le tribunal de Bordeaux a rendu son verdict…

Lire la suite… Cet article est traduit en anglais, allemand, roumain, espagnol et portugais : Translation in English Übersetzung in die (…)

  • Accident de la route

7 octobre 2013

Haut de page