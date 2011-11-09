Gironde : Incident sur la rocade bordelaise
En fin de matinée, un poids lourds espagnol qui zigzaguait dans le sens intérieur de la rocade de Bordeaux, entre l’échangeur 14 et 15, a percuté plusieurs véhicules, sans faire de victime. Il tentait d’échapper à un contrôle de police.
Pour immobiliser ce poids lourds qui constituait un danger sérieux pour les usagers de la route, les agents de police ont fait usage des armes à feu à hauteur du moteur et des pneus.
Le conducteur légèrement blessé a été interpellé et les opérations de contrôle sont en cours.
La rocade bordelaise est pour l’heure fermée à la circulation dans le sens intérieur entre l’échangeur 14 et 15.
Pour plus de renseignements : Capitaine BOUTIN – Officier de permanence à la Direction Zonale des CRS : 06 33 19 15 26
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