Gironde : Incident sur la rocade bordelaise

En fin de matinée, un poids lourds espagnol qui zigzaguait dans le sens intérieur de la rocade de Bordeaux, entre l’échangeur 14 et 15, a percuté plusieurs véhicules, sans faire de victime. Il tentait d’échapper à un contrôle de police.

Pour immobiliser ce poids lourds qui constituait un danger sérieux pour les usagers de la route, les agents de police ont fait usage des armes à feu à hauteur du moteur et des pneus.

Le conducteur légèrement blessé a été interpellé et les opérations de contrôle sont en cours.

La rocade bordelaise est pour l’heure fermée à la circulation dans le sens intérieur entre l’échangeur 14 et 15.

Pour plus de renseignements : Capitaine BOUTIN – Officier de permanence à la Direction Zonale des CRS : 06 33 19 15 26

Télécharger le