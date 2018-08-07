GIRONDE : Fin du pic de pollution

Nous vous informons de la fin de l’épisode de pollution à l’Ozone sur le département de la Gironde.

Les mesures prises par arrêté préfectoral du 5 août dernier ainsi que les recommandations sanitaires et comportementales ne sont plus actives.

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