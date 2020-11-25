GIRONDE : Fin de l’épisode de pollution

Au regard des données transmises ce jour par ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) en Gironde est terminé.

Par conséquent, les mesures décidées par arrêté préfectoral du 23 novembre 2020, notamment la limitation de vitesse sur les routes et autoroutes du département, sont levées.

Pour en savoir plus, consulter le site internet : www.atmo-nouvelleaquitaine.org

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h

  • Gironde

20 juillet 2026

GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end

du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h

  • Gironde

26 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h

  • Gironde

22 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 20/05 à 21h au 21/05 à 6h, et du 21/05 à 21h au 22/05 à 6h

  • Gironde

19 mai 2026

Haut de page