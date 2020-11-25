GIRONDE : Fin de l’épisode de pollution

Au regard des données transmises ce jour par ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) en Gironde est terminé.

Par conséquent, les mesures décidées par arrêté préfectoral du 23 novembre 2020, notamment la limitation de vitesse sur les routes et autoroutes du département, sont levées.

Pour en savoir plus, consulter le site internet : www.atmo-nouvelleaquitaine.org