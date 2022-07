GIRONDE : Fin de l’épisode de pollution

Au regard des informations transmises par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (ATMO Nouvelle-Aquitaine), l’épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) est terminé sur le département de la Gironde.

Les mesures décidées par arrêté préfectoral du 15 janvier 2022 et les recommandations sanitaires et comportementales diffusées par la préfète de la Gironde en lien avec cet épisode de pollution ne sont plus actives.

L’état de la qualité de l’air est disponible sur le site : http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org