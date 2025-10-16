GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine dimanche 19 octobre 2025

L’État réalise des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces opérations nécessitent la fermeture dans les deux sens de circulation de la section de rocade A630 comprise entre l’échangeur 2 (Lormont – Croix Rouge) et l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) le :

dimanche 19 octobre de 7h00 à 18h00.

La piste cyclable du pont d’Aquitaine reste ouverte en sens extérieur (fermée en sens intérieur) durant ces périodes.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand ainsi que par le réseau local. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.