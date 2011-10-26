Gironde : Fermeture à la circulation du pont d’Aquitaine
Afin de réaliser les travaux de maintenance, d’entretien, de contrôle et de réparation du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la section de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs n°2 (de la Croix-Rouge) et n°4 de Labarde sera fermée à la circulation dans les deux sens du jeudi 27 octobre 2011 à 21h00 au vendredi 28 octobre 2011 à 6h00.
Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4 pour les usager de la rocade intérieure. Les itinéraires de déviation sont jalonnés par des panneaux à fond jaune.
Durant cette même nuit, la piste cyclable le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris) sera fermée à la circulation pour travaux d’entretien du revêtement. Les cyclistes seront déviés via la voie de service, par la piste cyclable le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux) sur laquelle la circulation à double sens sera autorisée.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.
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