GIRONDE : concertation sur l’aménagement des autoroutes A63 et A660

Une concertation sur l’aménagement des autoroutes A63 et A660 en Gironde débute le 30 janvier 2023.

Jusqu’au 30 avril 2023, les habitants du territoire et les usagers de ces axes sont invités à prendre connaissance du projet et à donner leur avis.

En Gironde, l’A63 est à 2x2 voies sur 35 km entre la rocade bordelaise et Salles (échangeur 21). Elle supporte un trafic important , qui occasionne des congestions et A63 comme A660 ne répondent plus aux standards actuels en terme de protection de l’environnement et du cadre de vie.

Le projet soumis à concertation

Exploitant de l’axe, l’État a conduit des études présentées aux collectivités locales en 2021, puis approfondies et traduites en trois scénarios soumis à cette concertation publique :

Scénario 1 : aucun aménagement . Ce scénario repose sur l’hypothèse que le développement d’alternatives à la voiture individuelle permettrait d’améliorer la situation malgré le fait que les territoires desservis par l’A63 connaissent une forte croissance démographique.

. Ce scénario repose sur l’hypothèse que le développement d’alternatives à la voiture individuelle permettrait d’améliorer la situation malgré le fait que les territoires desservis par l’A63 connaissent une forte croissance démographique. Scénario 2 : Aménagement à 2x3 voies sur 35 km, financé par concession . Ce scénario prévoit un élargissement en utilisant le terre-plein central. Pour financer son coût de 290 M€ HT, une société concessionnaire se rémunérerait par un péage sur l’A63 et l’A660.

. Ce scénario prévoit un élargissement en utilisant le terre-plein central. Pour financer son coût de 290 M€ HT, une société concessionnaire se rémunérerait par un péage sur l’A63 et l’A660. Scénario 3 : Aménagement à 2x3 voies sur 7 km, financé sur crédits publics et non par les usagers. Dans ce scénario, seule la section la plus congestionnée entre la rocade bordelaise et le sud de l’échangeur 22 passerait à 2x3 voies. Le coût du projet, estimé à 55 M€ HT.

La concertation débute le 30 janvier 2023. Dès le 31 janvier à 18h30, à Biganos, une première réunion publique donnera la parole aux citoyens dans la salle des fêtes et en ligne (lien accessible sur le site internet de la concertation). Le même dispositif sera déployé pour les quatre réunions publiques suivantes, à Gradignan (le 21 février), Cestas (le 23 février), Salles (le 4 avril) et La Teste-de-Buch (le 25 avril).

Quatre ateliers thématiques et des débats mobiles où des médiateurs iront à la rencontre du public seront également organisés.

Rendez-vous sur le site internet www.A63Nord.fr pour retrouver toutes les informations pratiques, consulter les documents de présentation du projet et vous exprimer dans le registre numérique.

Deux garantes, neutres et indépendantes, ont été désignés par la commission nationale du débat public pour superviser l’ensemble de la démarche, des documents jusqu’au programme des réunions :

Marion THENET : marion.thenet@garant-cndp.fr

Marion JULIOT : marion.juliot@garant-cndp.fr