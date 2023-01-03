GIRONDE : Concertation publique rocade de Bordeaux

Commune de Villenave d’Ornon

L’État poursuit les études visant à réduire les principaux points de congestion de la rocade. Dans ce cadre, il porte le projet d’aménagement d’une voie auxiliaire d’entrecroisement sur la rocade extérieure entre les échangeurs 17 (Chanteloiseau) et 18 (Pont de la Maye) qui améliorera les conditions de circulation et de sécurité des usagers de cette section. Cette opération permettra également de mettre en conformité les dispositifs de collecte et de traitement des eaux de ruissellement de la plateforme routière.

La concertation publique concernant ce projet se déroulera du 4 janvier au 3 février 2023.

L’information sera rendue disponible :

Le public pourra exprimer ses observations :

Cette opération estimée à 3,5 millions d’euros, est financée à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

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