GIRONDE : Concertation publique rocade de Bordeaux

L’État poursuit les études visant à réduire les principaux points de congestion de la rocade. Dans ce cadre, il porte le projet d’aménagement d’une voie auxiliaire d’entrecroisement sur la rocade extérieure entre les échangeurs 17 (Chanteloiseau) et 18 (Pont de la Maye) qui améliorera les conditions de circulation et de sécurité des usagers de cette section. Cette opération permettra également de mettre en conformité les dispositifs de collecte et de traitement des eaux de ruissellement de la plateforme routière.

La concertation publique concernant ce projet se déroulera du 4 janvier au 3 février 2023.

L’information sera rendue disponible :

à partir du dossier de concertation accessible : sur le site internet de la DIR Atlantique : https://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/concertation-sur-le-projet-decreation-d-une-voie-r221.html ; en mairie de Villenave-d’Ornon.

lors d’une réunion publique organisée sur la commune de Villenave-d’Ornon le 25 janvier 2023.

Le public pourra exprimer ses observations :

par écrit : en ligne sur le site internet de la DIR Atlantique : https://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/concertation-sur-le-projet-decreation-d-une-voie-r221.html ; par courrier adressé à la DIR Atlantique / Mission Maîtrises d’Ouvrages (MiMO) - 19 allée des pins 33000 Bordeaux ; sur le registre d’observations mis à disposition en mairie de Villenave-d’Ornon ;

oralement lors de la réunion publique organisée sur la commune de Villenave-d’Ornon le 25 janvier 2023.

Cette opération estimée à 3,5 millions d’euros, est financée à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.