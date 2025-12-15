GIRONDE : Circulation A63 : nouvelles mesures de sécurité

Suite au blocage de l’A63 à hauteur de l’échangeur 24 (Cestas) - sens Sud/Nord par la Coordination Rurale de Gironde depuis hier soir, on constate de très importantes difficultés ce matin avec des axes très congestionnés sur l’A63 et les voiries départementales (notamment D1250 et D1010 vers la rocade bordelaise).

Au regard de l’évolution de la situation et afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, Étienne GUYOT, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, a arrêté les mesures complémentaires suivantes :

Sortie obligatoire à l’échangeur 17 (Liposthey - 40) à tout véhicule léger circulant dans le sens Sud/Nord : mise en place d’une déviation par la D43 jusqu’à Sore puis la D220 jusqu’à Saint-Symphorien puis la D3 et la D222 jusqu’à Langon pour rejoindre l’échangeur 3 de l’A62 ;

Stockage obligatoire des poids-lourds en provenance du Sud de la région sur les aires de repos au Sud de l’échangeur 17.

L’itinéraire par l’A63 reste toujours fortement déconseillé pour les véhicules venant d’Espagne.

Il est également déconseillé aux automobilistes d’emprunter les itinéraires entre Cestas et la rocade sur la D1250 et la D1010.

Avant de prendre la route, les usagers sont invités à s’informer sur https://www.gironde.fr/deplacements/inforoutes et à reporter autant que possible leur déplacement.