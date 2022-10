GIRONDE : Aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise - concertation du public jusqu’au 21 novembre 2022

L’État organise jusqu’au 21 novembre 2022 une concertation du public au sujet de l’aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise, entre la jonction avec l’autoroute A10 et avec la RN89.

Deux projets complémentaires qui visent à améliorer la fluidité du trafic automobile sur deux secteurs :

Continuité A10/rocade : de l’échangeur 45 de l’autoroute A10 à l’échangeur 3 de la rocade, les usagers souffrent aux heures de pointe du manque de capacité de l’infrastructure. Le projet consisterait donc à rajouter une voie de circulation, en élargissant la plateforme sur son côté nord. Cette voie supplémentaire pourrait diviser par trois la durée de congestion à l’heure de pointe du matin. Elle permettrait aussi d’envisager, sous certaines conditions, la mise en place d’une voie dédiée au covoiturage en continuité de l’étude menée par Vinci Autoroutes sur A10. Cet aménagement serait un chantier complexe, avec des impacts sur plusieurs ponts à modifier ou à reconstruire.

Échangeur 26 : à la jonction de la RN89 avec la rocade, l’échangeur 26 dysfonctionne notamment en raison de sa configuration, des feux de circulation au niveau des bretelles et de la proximité de l’échangeur 1 de la RN89. En réaménageant intégralement l’échangeur 26 et en déplaçant vers l’est l’échangeur 1, le projet permettrait de supprimer les feux et de dissocier les flux. Les entrées et sorties de la rocade seraient ainsi facilitées.

Une solution alternative est proposée au public, qui prend la forme d’un ajout de voie de circulation sur la sortie de la rocade extérieure en direction de Libourne.

Dans les deux cas, l’aménagement intégrerait la réalisation de nouveaux franchissements de la rocade pour les bus, piétons et vélos.

5 réunions pour en savoir plus

Les aménagements sont localisés sur les communes d’Artigues-près-Bordeaux, Carbon-Blanc, Cenon et Lormont. Néanmoins, la concertation s’adresse à un public beaucoup plus large, à commencer par les milliers d’automobilistes qui empruntent chaque jour l’A10 et la RN89 pour aller travailler.

Pour tenir compte de cette diversité et recueillir l’avis de tous, l’État met en place plusieurs modalités de concertation :

3 réunions publiques, programmées le 12 octobre à Artigues-près-Bordeaux (grange Bétailhe), le 13 octobre à Carbon-Blanc (salle polyvalente Favols) et le 18 octobre à Lormont (salle Camus), toujours à 18h.

2 réunions numériques, organisées le 7 novembre à 14h puis à 19h. Pour participer, inscrivez-vous sur www.acces-rocade-nord-bx.fr.

Des registres de concertation, dans les mairies d’Artigues-près-Bordeaux, Carbon-Blanc, Cenon et Lormont, ainsi qu’à la préfecture de la Gironde. Un registre numérique est également disponible en continu sur www.acces-rocade-nord-bx.fr.

À l’issue de cette concertation, l’État dressera un bilan des propositions avant de décider des suites du projet.