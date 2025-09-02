GIRONDE : Aménagement d’une voie d’entrecroisement entre les échangeurs n°17 et n°18

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique, achève l’aménagement de la voie d’entrecroisement de la rocade de Bordeaux, en sens extérieur, entre les échangeurs 17 (Chanteloiseau) et 18 (Pont de la Maye) situé sur la commune de Villenave d’Ornon.

Les travaux de finition et de réalisation de la couche de roulement, nécessitent la fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs 17 (Chanteloiseau) et 19 (A62) du vendredi 5 septembre à 22h au lundi 8 septembre à 6h (annexe 1).

Cette étape sera précédée par la fermeture d’une des bretelles d’entrée sur la rocade extérieure à l’échangeur 17 à compter du mercredi 3 septembre 6h (annexe 2).

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations sont mises en place par la rocade intérieure et le réseau secondaire pour minimiser la gêne occasionnée.

Les usagers sont informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.