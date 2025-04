GIRONDE : Aménagement d’une voie d’entrecroisement entre les échangeurs n°17 et n°18 à Villenave-d’Ornon

L’État engage l’aménagement de la voie d’entrecroisement de la rocade de Bordeaux, en sens extérieur, entre les échangeurs 17 (Chanteloiseau) et 18 (Pont de la Maye) situés sur la commune de Villenave- d’Ornon.

Les travaux, programmés sur les trois prochains mois, débuteront le lundi 7 avril à 21h00 par la réalisation des marquages temporaires et la pose des dispositifs de protection du chantier. Ils seront suivis par les terrassements et la mise aux normes des ouvrages de collecte et du bassin de Sarcignan.

Cette opération d‘un montant de 4,8 millions d’euros est financée à 50 % par l’État et 50 % par Bordeaux Métropole.

Les usagers seront informés des mesures d’exploitation par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.