GIRONDE : aménagement à 2X3 voies de la rocade bordelaise

L’État poursuit à un rythme soutenu l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 5 (Bruges).

Après la livraison de l’aménagement de l’échangeur 6 en sens intérieur, les travaux d’assainissement et de raccordement des réseaux aux nouveaux bassins nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :

fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 6 (Campilleau) en sens extérieur du 6 octobre à 21h au 21 octobre à 6h ;

fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 5 (Bruges) en sens extérieur du 10 octobre à 6h au 21 octobre à 21h.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.