GIRONDE : Aménagement à 2X3 voies de la rocade bordelaise

Derniers travaux avant ouverture à 2x3 voies entre les échangeurs 7 et 9

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux, en sens extérieur entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas), et l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 5 (Bruges) et 7 (Le Vigean).

Annexe

du vendredi 17 juin à 21h au lundi 20 juin à 6h la rocade extérieure sera fermée à la circulation entre les échangeurs 4a (Bruges – Stade Atlantique) et 10 (Pichey).

Cette mise en service et le basculement de la circulation sur les nouvelles voies en terre-plein central vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Pendant cette fermeture, des itinéraires de déviation seront mis en place par la rocade extérieure et le pont François Mitterrand.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.