GIRONDE : Accident sur l’A63 au niveau de l’aire de Cestas

Un accident de la route impliquant deux véhicules légers a eu lieu au niveau de l’aire d’autoroute de Cestas sur l’A63, actuellement bloquée dans le sens Sud/ Nord par la Coordination rurale de Gironde.

Hier soir vers 19h00, alors que les équipes de la DIR Atlantique étaient en train de poser des balisages interdisant l’accès sur l’entrée A63 au niveau de l’échangeur 25 direction Bordeaux, deux automobilistes en provenance de l’aire de Bordeaux-Cestas Ouest ont emprunté le tunnel reliant les deux côtés de l’aire de repos.

Ils ont ainsi rejoint l’A63 en direction de Bordeaux sur un tronçon actuellement fermé et ont percuté au niveau de l’échangeur 25 des tas de sable déversés à la tombée de la nuit sur la partie droite de la chaussée.

Les deux conducteurs ont été rapidement pris en charge par les secours (un blessé léger et un blessé grave). Les forces de sécurité (CRS autoroutière) sont intervenues sur site pour sécuriser l’intervention.

Le préfet déplore cet accident et en appelle à la responsabilité et à la vigilance de chacun.