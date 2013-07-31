GIRONDE - A660 : Spectacle pyrotechnique sur la commune de GUJAN-MESTRAS

En raison du spectacle pyrotechnique tiré depuis le lac de la Magdeleine, sur la commune de Gujan-Mestras, l’autoroute A660 sera fermée à circulation du giratoire de Césarée au giratoire de La Hume :

  • la nuit de 23h à 00h30 du dimanche 11 au lundi 12 août 2013.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination (voir plan en Annexe).

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)

Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end

du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h

  • Communiqué de presse

26 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h

  • Communiqué de presse

22 juin 2026

Haut de page