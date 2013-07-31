GIRONDE - A660 : Spectacle pyrotechnique sur la commune de GUJAN-MESTRAS
En raison du spectacle pyrotechnique tiré depuis le lac de la Magdeleine, sur la commune de Gujan-Mestras, l’autoroute A660 sera fermée à circulation du giratoire de Césarée au giratoire de La Hume :
- la nuit de 23h à 00h30 du dimanche 11 au lundi 12 août 2013.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation, fléchés par panneaux à fonds jaune, pour rejoindre leur destination (voir plan en Annexe).
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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