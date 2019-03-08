GIRONDE : A660 – RN250 - Amélioration de la desserte routière du Bassin d’Arcachon Sud - Début des travaux de doublement de la RN250

Les travaux préparatoires de libération des emprises et de protection environnementale de la RN250 entre Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch ont débuté depuis mi-janvier.

Ce lundi 11 mars 2019, l’opération rentre dans une phase plus active avec le lancement des travaux routiers de doublement de la section comprise entre les giratoires de La Hume et de Bisserié. Pendant tout le chantier, la circulation sera maintenue sur la RN250 dans les 2 sens, à l’exception de quelques coupures nocturnes.

Les premières interventions, qui dureront trois semaines, portent sur le réaménagement du

giratoire de Bisserié et de ses abords. Elles seront réalisées de nuit avec des déviations locales

et la circulation sera rétablie de jour avec une vitesse abaissée à 50km/h.

Dans un deuxième temps, le chantier s’étendra sur 1,8 km jusqu’au giratoire de La Hume et sera délimité par un séparateur béton. La circulation entre les deux giratoires s’effectuera sur les voies actuelles dont la largeur sera réduite et la vitesse limitée à 50 km/h.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance en respectant la signalisation temporaire, pour

leur sécurité et celle des intervenants.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération d’amélioration de la desserte routière du Bassin d’Arcachon Sud. En 2020, ils se poursuivront sur la commune de Gujan-Mestras avec le remplacement des giratoires de la Hume et de Césarée par des échangeurs dénivelés.

L’ensemble des travaux est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et financé à 100% par la

Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud.