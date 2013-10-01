GIRONDE-A660 : réalisation d’un shunt dans giratoire sur la commune de Gujan Mestras
Des travaux d’amélioration du giratoire de Césarée vont commencer le 2 octobre 2013. Ils dureront environ quatre mois.
Ces travaux sont financés par l’État, le Département, la C.O.B.A.S (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud) et la commune de Gujan-Mestras pour un coût global de 600 000 euros.
Pendant les nuits des 2 et 3 octobre entre 21h et 4h :
- la circulation sur l’A660 dans le sens Bordeaux-Arcachon sera déviée au niveau de l’échangeur du Teich (n°3).
- la circulation sera également coupée entre les giratoires de la Césarée et de la Médiathèque sur la RD650e3.
Par la suite, les usagers de l’A660 dans le sens Bordeaux-Arcachon ne circuleront que sur une seule voie à l’approche du giratoire.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune (voir plan joint en annexe).
Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (District de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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