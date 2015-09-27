GIRONDE - A660/A63 : Travaux de réfection de la chaussée (Mios, Biganos, Marcheprime et Le Teich)

En raison de travaux de requalification de la chaussée de l’autoroute A660, dans les deux sens de circulation et de la bretelle Bayonne/Arcachon de l’échangeur n°22 de l’autoroute A63, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en œuvre :

du lundi 28 septembre 2015 à 0h00 au dimanche 4 octobre 2015 à 17h00 (Annexe 1)

Sur A660 , basculement de la circulation du sens Arcachon/Bayonne sur la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation.

, basculement de la circulation du sens Arcachon/Bayonne sur la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation. Sur A660, dans l’échangeur n°1 , fermetures : de la bretelle de sortie en sens Arcachon/Bordeaux et de la bretelle d’entrée en sens Mios/Bordeaux

, fermetures : Sur la bretelle de liaison A63/A660, fermeture de l’échangeur n°22 en sens Bayonne/Arcachon

Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte

du lundi 5 octobre 2015 à 0h00 au vendredi 16 octobre 2015 à 17h00 (Annexe 2)

Sur A660 , basculement de la circulation du sens Bordeaux/Arcachon sur la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation.

, basculement de la circulation du sens Bordeaux/Arcachon sur la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation. Sur A660, dans l’échangeur n°2 , fermetures : de la bretelle de sortie en sens Bordeaux/Arcachon, des bretelles d’entrée en sens Biganos/Arcachon et en sens Mios/Arcachon.

, fermetures :

Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte

Pendant la période des travaux, des déviations locales sont mises en place. Pour éviter les encombrements, il est proposé aux usagers d’emprunter des itinéraires de délestage fléchés par panneaux à fonds jaune. Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.