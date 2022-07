GIRONDE - A630 Rocade de Bordeaux : Fermetures entre les échangeurs 10 et 13

Les derniers travaux avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 10 (Mérignac Centre) et 12 (St Jean d’Illac) vont nécessiter les fermetures suivantes de la rocade :

du vendredi 21 octobre à 21h au lundi 24 octobre à 6h : la rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 10 (Mérignac Centre) et l‘échangeur 13 (Pessac Centre/Pessac Alouette) ( Annexes 1 & Annexe 2 ) ; les bretelles d’entrée sur la rocade extérieure des échangeurs 10 (Mérignac Centre), 11 (Aéroport/Mérignac Chemin Long) et 12 (St Jean d’Illac) seront fermées.



Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte

Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte

du vendredi 4 novembre à 21h au lundi 7 novembre à 6h : la rocade intérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 10 et 13 ( Annexe 3 ) & ( Annexe 4 ) ; les bretelles d’entrée sur la rocade intérieure des échangeurs 13, 12 et 11 seront fermées.



Annexe 3 - Cliquez pour agrandir la carte

Annexe 4 - Cliquez pour agrandir la carte

Pendant ces fermetures, des itinéraires de déviation seront mis en place.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.