GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (communes de Bruges, Eysines, Le Bouscat et Mérignac)

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas).

Pour le basculement de la circulation sur les nouvelles voies de la partie centrale, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va mettre en œuvre les mesures d’exploitation suivantes :

du vendredi 11 juin à 21h au samedi 12 juin à 21h : fermeture du sens extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 6 (Campilleau) et 9 (Magudas)

:

du samedi 12 juin à 21h au lundi 14 juin à 6h : fermeture du sens intérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 9 (Magudas) et 6 (Campilleau)

:

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.