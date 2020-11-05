GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (Communes de Mérignac et Eysines)
L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), poursuit les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 9 (Magudas) et 7 (Eysines).
Une opération particulière, de comblement d’une cavité découverte lors des travaux de terrassement, nécessite la fermeture en sens intérieur de la section entre les échangeurs 9 (Magudas) et 7 (Eysines) du vendredi 6 novembre à 21h au lundi 9 novembre à 6h.
Des déviations seront mises en place par la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand ainsi que par les voiries locales. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.
Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.
Ce chantier s’effectuera conformément au guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19.
Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.
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