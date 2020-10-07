GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (Communes de Bordeaux, Bruges, Lormont)

Les derniers travaux avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux, en sens extérieur entre les échangeurs 4 (Labarde) et 5 (Bruges), vont nécessiter la fermeture de la rocade.

Concomitamment, l’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), réalisera des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

La réalisation de ces travaux nécessite les mesures d’exploitation suivantes :

du vendredi 9 octobre à 21h au lundi 12 octobre à 6h : fermeture dans le sens de circulation extérieur , de la section de rocade A630 comprise entre les échangeurs 4 (Bordeaux – Labarde) et 6 (Bruges - Campilleau)

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du samedi 10 octobre à 22h au dimanche 11 octobre à 18h : fermeture dans le sens de circulation extérieur , de la section de rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde)

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Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.