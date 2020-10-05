GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (Communes de Bordeaux, Bruges, Lormont)

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), va réaliser des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Dans le même temps, les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade vont se poursuive pour préparer la prochaine mise en service entre les échangeurs 4 (Bordeaux - Labarde) et 5 (Bruges – Zone de Frêt).

Ces opérations nécessitent la fermeture dans le sens de circulation extérieur, de la section de rocade A630 comprise entre les échangeurs 1 (Lormont – La Gardette) et 5 (Bruges – Zone de Frêt) du lundi 5 octobre à 21h au mardi 6 octobre à 6h.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.