GIRONDE : A630 - rocade de Bordeaux - communes de Bordeaux, Bruges et Lormont

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), réalisera des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux nécessitent la fermeture dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde), les nuits :

du mercredi 9 septembre à 21h au jeudi 10 septembre à 6h ;

au ; du jeudi 10 septembre à 21h au vendredi 11 septembre à 6h.

Durant ces deux nuits, les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade se poursuivront et nécessiteront la fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs 4 (Bordeaux - Labarde) et 5 (Bruges – Zone de Frêt).

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand ainsi que par le réseau local. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.