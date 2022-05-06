GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (communes de Eysines, Mérignac)

L’État poursuit à un rythme soutenu l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas).

Les difficultés rencontrées lors des travaux de réalisation de l’assainissement et des chaussées dans les bretelles au droit des échangeurs 8 (Eysines) et 9 (Magudas) nécessitent de prolonger les mesures d’exploitation suivantes jusqu’au jeudi 12 mai à 6h :

Rappel annexe

fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 8 (Eysines) en sens extérieur ;

fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 (Magudas) en sens extérieur.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations seront mises en place par les échangeurs à proximité ainsi que par la voirie locale pour minimiser la gêne occasionnée. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.