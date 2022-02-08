GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (communes de Bordeaux, Lormont)

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), va réaliser des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces opérations nécessitent la fermeture de la section de rocade A630 comprise entre l’échangeur 2 (Lormont - Croix Rouge) et l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) :

en sens intérieur la nuit du mercredi 9 février 2022 à 21h00 au jeudi 10 février 2022 à 6h00 ;

dans les deux sens de circulation la nuit du jeudi 10 février 2022 à 21h00 au vendredi 11 février 2022 à 6h00.

Les pistes cyclables du pont d’Aquitaine seront également fermées durant ces deux nuits.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.