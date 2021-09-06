GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (communes de Bordeaux et Lormont)

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), poursuit les travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords afin de garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

Ces opérations nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :

La fermeture de la section de rocade extérieure A630 comprise entre l’échangeur 1 (La Gardette) et l’échangeur 5 (Bruges), la nuit du mardi 7 septembre à 21h00 au mercredi 8 septembre 2021 à 6h00

La fermeture dans les deux sens de circulation de la section de rocade A630 comprise entre l’échangeur 2 (Lormont - Croix Rouge) et l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde), les nuits : du mercredi 8 septembre 2021 à 21h00 au jeudi 9 septembre 2021 à 6h00 du jeudi 9 septembre 2021 à 21h00 au vendredi 10 septembre 2021 à 6h00 du samedi 11 septembre à 22h00 au dimanche 12 septembre à 12h00

de la section de rocade A630 comprise entre l’échangeur 2 (Lormont - Croix Rouge) et l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde), les nuits :

Les pistes cyclables du pont d’Aquitaine seront également fermées durant ces deux nuits.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.