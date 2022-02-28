GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (commune de Eysines, Mérignac)

L’État poursuit à un rythme soutenu l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas).

Les travaux de réalisation des écrans acoustiques, de l’assainissement, des chaussées et des équipements dans les bretelles au droit de l’échangeur 9 (Magudas) vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes (cf annexe) :

Annexe au communiqué de presse

fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 (Magudas) en sens extérieur , du lundi 28 février à 21h au lundi 21 mars à 6h ;

, du ; fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 9 (Magudas) en sens intérieur, du lundi 14 mars à 21h au jeudi 21 avril à 6h.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations seront mises en place par les échangeurs à proximité ainsi que par la voirie locale pour minimiser la gêne occasionnée. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.