GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (commune de Bruges, Eysines, Le Bouscat et Mérignac)

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement des travaux sur la dernière section entre les échangeurs 5 (Bruges) et 7 (Eysines - Le Vigean).

Pour permettre le basculement de la circulation sur les voies de droite et dégager la partie centrale pour construire le nouveau terre-plein et les nouvelles voies, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va mettre en œuvre les mesures d’exploitation suivantes :

du vendredi 1er octobre à 21h00 au lundi 4 octobre à 6h00 : Fermeture du sens intérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 9 (Magudas) et 4 (Labarde) – Annexe 1

:

du vendredi 8 octobre à 21h00 au lundi 11 octobre à 6h00 : Fermeture du sens extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 5 (Bruges) et 8 (Eysines)– Annexe 2

:

du vendredi 15 octobre à 21h00 au samedi 16 octobre à 21h00 : Fermeture du sens extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 4 (Labarde) et 8 (Eysines)– Annexe 3

:

du samedi 16 octobre à 21h00 au dimanche 17 octobre à 16h00 : Fermeture du sens extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 5 (Bruges) et 8 (Eysines)

:

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.