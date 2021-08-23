GIRONDE : A630 - Rocade de Bordeaux (commune d’Eysines)

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas).

Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement aux abords de l’échangeur 8 (Eysines) vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

fermeture de la bretelle de sortie de la rocade extérieure dans l’échangeur 8 (Eysines) du mardi 24 août à 21h au vendredi 3 septembre à 6h.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations locales seront mises en place par les échangeurs à proximité pour minimiser la gêne occasionnée. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr ainsi que le compte Twitter @BordeauxTrafic.