GIRONDE - A630 Rocade de Bordeaux/A63 : Fermeture de l’échangeur 15

En raison de travaux de régénération de chaussée de la bretelle de liaison échangeur 15 de la rocade A630 sens intérieur vers l’autoroute A63 sens Nord Sud , la circulation sera interdite :

  • la nuit de 21h à 10h du vendredi 2 au samedi 3 décembre 2016.

Les usagers sont déviés par la rocade A630 sens intérieur, la bretelle de sortie de la rocade A630 sens intérieur dans l’échangeur n°14 et retour par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°14 sens extérieur via l’avenue Becquerel sur la rocade A630 sens extérieur, la bretelle de liaison dans l’échangeur n°15 de la rocade A630 sens extérieur vers l’autoroute A63 sens Nord Sud (Annexe).

Annexe - Cliquez pour agrandir la carte

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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