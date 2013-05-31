GIRONDE - A630 : POURSUITE de la fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs n°14 et n°13
Par mesure d’urgence, dans le cadre du réaménagement de la rocade entre les échangeurs n°15 et n°13, la poursuite des travaux de réparations de chaussées au niveau du passage inférieur RFF nécessitent du vendredi 31 mai à 21h00 au samedi 1er juin 2013 à 6h00 :
- la fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs n°14 et n°13,
- la fermeture de la bretelle d’entrée de la rocade extérieure dans l’échangeur n°13.
Les usagers en provenance de la rocade extérieure seront déviés vers la rocade intérieure jusqu’au panneau de fin de déviation.
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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