GIRONDE A630 : Mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630)

Dans le cadre du réaménagement de la rocade entre les échangeurs n°15 et n°13, la poursuite des travaux nécessite la nuit de 21h à 6h du mardi 25 juin au mercredi 26 juin 2013 :

la fermeture de la rocade intérieure entre les échangeurs n°16 et n°13 ,

, la fermeture des bretelles d’entrée de la rocade intérieure dans les échangeurs n°16, n°15 et n°14.

Les usagers en provenance de la rocade intérieure seront déviés vers la rocade extérieure jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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