GIRONDE - A630 : Fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs n°13 et n°15 - communes de Mérignac, Pessac et Gradignan

Par mesure d’urgence, dans le cadre du réaménagement de la rocade entre les échangeurs n°15 et n°13, des travaux de réparations de chaussées au niveau du passage inférieur RFF nécessitent du jeudi 30 mai 21h00 au vendredi 31 mai 2013 à 6h00 :

la fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs n°15 et n°13

les fermetures des bretelles d’entrée de la rocade extérieure des échangeurs n°14 et n°13

Les usagers en provenance de la rocade extérieure seront déviés vers la rocade intérieure jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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