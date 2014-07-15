GIRONDE A63 : Réouverture après travaux de l’aire des Gargails Ouest

Après 5 mois de travaux, l’aire de repos des Gargails Ouest située sur l’autoroute A63 dans le sens Bordeaux vers Bayonne a été réouverte à la circulation par la direction interdépartemental des routes Atlantique, ce :

le Vendredi 11 juillet 2014 à 8h00

Cette aire, située à 23 kilomètres de Bordeaux, a fait l’objet depuis le 24 février dernier, d’importants travaux visant d’une part à agrandir la capacité de stationnement pour répondre à l’augmentation du trafic de transit notamment des poids-lourds (11 000 poids-lourds par jour) et d’autre part, à rénover les installations existantes.

Elle est désormais composée de 96 places de stationnement pour les poids lourds, 40 places pour les véhicules légers, 8 places pour les camping-cars ou caravanes et 2 places pour les bus, soit 146 places au total contre 70 auparavant.

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration des pratiques en matière de gestion des déchets, l’aire de repos a également été dotée d’espaces dédiés au tri-sélectif.

Les travaux ont été entièrement financés par l’État pour un montant de 3,2 M€ TTC.

Ces travaux vont se poursuivre à l’automne 2014 avec la construction d’un deuxième bloc sanitaire qui sera livré à la fin du 1er trimestre 2015. Dans l’attente, des sanitaires provisoires sont mis à disposition des usagers.